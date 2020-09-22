الامارات | النصر يعود إلى التدريبات بعد «الودية السادسة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق النصر إلى التدريبات اليومية، أمس، عقب الحصول على راحة لمدة 48 ساعة، بعد الفوز على الظفرة 5-2 ودياً في استاد آل مكتوم بنادي النصر، الجمعة الماضي، والتي تعتبر المباراة الودية السادسة التي يخوضها الفريق في فترة الإعداد، ولم يخسر أياً منها حتى الآن. وكان النصر قد فاز على حتا، والإمارات، والشارقة، والعين، بالنتيجة نفسها 2-1، وتعادل مع الحمرية بنتيجة 3-3، قبل الفوز على الظفرة بنتيجة 5-2، أحرزها البرتغالي توزي، ومحمود خميس، وحبيب الفردان، والمهاجم الشاب الجديد البرازيلي جيسوس، الذي أحرز هدفين في أول وجود له مع الفريق. ومن المتوقع أن يخوض النصر مباراة ودية أمام عجمان، الثلاثاء المقبل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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