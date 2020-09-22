الامارات | «هوجار» يفوز بكأس الوثبة في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن «هوجار» يفوز بكأس الوثبة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد «هوجار دو لاردوس» لفيليب منير، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارسة ليلى لوبمب، بلقب تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أمس بمضمار مونتبان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز على المستويين المحلي والدولي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن سياسة المهرجان لدعم الملاك والمربين، وللترويج للخيول العربية الأصيلة.

وشارك في السباق 11 خيلاً ناشئة في سن ثلاث سنوات، تنافست بقوة لحجز موقع لها في السباقات الكبرى، وتمكن «هوجار دو لاردوس» ابن مستر جنوا، من الفوز بالمركز الأول، تاركاً المركز الثاني للمهر «هاليسكو» بقيادة كليمنت كاديل، فيما حل ثالثاً «شانال دو لوب» بقيادة ماثياس لورون.

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من جهة أخرى يخوض الجواد «كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، بمضمار بوردو الفرنسي اليوم.

يقام المهرجان بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي.

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