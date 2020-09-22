الامارات | منتخب الجودو يختتم معسكر رومانيا استعداداً لـ «غراند سلام»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يختتم معسكر رومانيا استعداداً لـ «غراند سلام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل منتخب الجودو مرحلة التركيز الأخيرة استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي والمشاركة في بطولة غراند سلام بالعاصمة المجرية بودابيست أواخر أكتوبر المقبل، كمحطة رئيسة من محطات الإعداد لأولمبياد طوكيو.

ويتواجد حالياً المنتخب في معسكر خارجي برومانيا التي سيتوجه منها مباشرة مساء اليوم إلى جمهورية مولدوفا بعد أن قضى أسبوعين في ضيافة المنتخب الروماني للتدريبات وإقامة النزالات والتجارب القوية مع لاعبي المنتخب الروماني.

واطمأن رئيس اتحاد المصارعة والجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، خلال اتصال هاتفي أول من أمس مع البعثة على سير برنامج إعداد المنتخب وأهم المكاسب من التدريبات المشتركة مع المنتخبين المولدوفي والروماني على مدار الشهور الماضية، لضمان تطور مستوى اللاعبين فيكتور المشارك في وزن تحت 73 كغم، وإيفان في وزن تحت 100 كغم، وذلك بإشراف المدرب فاسيلي فولك. وكان معسكر رومانيا قد شهد تدريبات قوية وإقامة مباريات تجريبية عدة في شكل بطولة مصغرة كشفت عن جاهزية المنتخب لاستئناف النشاط الدولي وسط ضوابط صارمة للحد من خطورة وباء كورونا المستجد.

Advertisements

ومن المنتظر أن يبقى المنتخب في مولدوفا حتى موعد السفر إلى بودابيست للمشاركة في بطولتها أواخر أكتوبر، وبعدها سيدخل في مرحلة إعداد أخرى للمشاركة في بطولة طوكيو غراند سلام المقررة ديسمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news