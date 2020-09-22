شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف سر تأخر ظهور برنامجه للنور على شاشة قناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السر وراء عدم ظهور برنامجه على شاشة قناة النادي الأبيض حتى الاّن.
وقال مرتضى في تصريحات لقناة صدى البلد:«الأزمة تكمن في عدم رغبتي الظهور في برنامج مسجل وأريد أن تكون الحلقات على الهواء مباشرةً».
وواصل:«إدارة القناة قالت لي أن الأمر سيتم حله قريباً».
وأنهى مرتضى تصريحاته بتهنئة الأهلي على تتويجه بلقب الدوري، مشدداً أنه أعطى تعليمات لقناة الزمالك بعدم ذكر إسم الأهلي، لكن قناة النادي الأحمر لا تذكر إسم نادينا.
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