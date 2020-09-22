شكرا لقرائتكم خبر عن بيب جوارديولا بعد الفوز السيتي: لن نفرط في لقب «البريميرليج» هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عقب الفوز على فريق ولفرهامبتون مساء اليوم بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الإنجليزي، إن فريقي لن يفرط في لقب «البريميرليج» كما حدث الموسم الماضي.
وأضاف في تصريحات عقب اللقاء، لاعبو الفريق السماوي قادرون على إعادة لقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى لمانشستر سيتي.
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