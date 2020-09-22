شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي: كارتيرون من غير الزمالك بلا قيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد بيومي نجم الاسماعيلي ومحلل قنوات ابوً ظبي الرياضية، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون خسر ناديه السابق للزمالك. وأكد بيومي، أن كارتيرون بدون الزمالك ليس له قيمة مستشهدا بنتائجه السلبية مع التعاون السعودي. وكتب بيومي على صفحته الشخصية على توتير «كارتيرون تولي التعاون وهو في المركز الاول نزل بيهم للمركز الاخير والخروج من البطولة.. وحتي الان خسران بستة اهداف من الشارقة.. الحقيقة انت بدون الزمالك ليست لك قيمة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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