شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: حسام غالي سيعود الى الأهلي في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي يفكر جديًا في الوقت الحالي في عودة حسام غالي نجم الفريق الأسبق. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: «الأهلي يفكر في الوقت الحالي في عودة حسام غالي للعمل في النادي الأهلي». أضاف: «حسام غالي يقوم بدور رائع خلال عمله في فريق الجونة حاليا ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعلم ذلك جيدا». وختم حديثه قائلا: «الخطيب يفكر جديا في الاستعانة بخبرات حسام غالي وبنسبة كبيرة حسام غالي سوف يتواجد في الأهلي الموسم الجديد». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: حسام غالي سيعود الى الأهلي في الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.