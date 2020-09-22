شكرا لقرائتكم مصدر: حسام غالي يعود للعمل بالأهلي في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر ان حسام غالي مدير الكرة بالجونة بات مرشحا للعمل في منصب مهم بالهلي في الموسم الجديد، لاسيما بعد النجاحات التي حققها مع الفريق الساحلي خلال الموسم الحالي والماضي.

أكد المدصر أن غالي كان له دور مهم في التعامل مع لاعبي الجونة والفريق بشكل عامل بخلف دوره الكبير في التخطيط لمستقبل الفريق، وهو ما دفع مسئولي الأهلي للتفكير في إعادته للعمل في منصب هام ومؤثر داخل النادي.

تابع أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي معجب بفكر غالي ويرغب في منحه الفرصة للمساهمة في عملية التطوير والتخطيط بالأهلي والتعامل مع اللاعبين، لاسيما أنه يحمل شخصية قيادية.