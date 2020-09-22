شكرا لقرائتكم المهدى سليمان حارس بيراميدز يوجه رسالة غامضة بعد مباراة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار المهدى سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز، الجدل بعد مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الاثنين، على ستاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى، كما شهدت المباراة تألق للمهدى سليمان، إلا إن الحارس أثار الجدل بعدما كتب على صفحته الرسمية على فيس بوك: "توكلت على الله" وجاءت تعليقات بعض متابعيه بأن يوفقه الله فيما هو قادم.



المهدى سليمان

وكان مسئولو نادى بيراميدز أعادو حساباتهم بشأن الاستغناء عن خدمات أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعد التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق، حيث رجح مسئولو الفريق السماوى الإبقاء على الشناوى مع تعديل عقده فى الفترة المقبلة، ليستمر الحارس مع بيراميدز بجانب إكرامى، الذى أعلن عمرو بسيونى مدير التعاقدات إتمام التعاقد معه، فى صفقة انتقال حر، بعد أن رحل عن القلعة الحمراء.

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بيراميدز كان حدد أحمد الشناوى كخيار أول للرحيل بعد التعاقد مع شريف إكرامى، ليصبح الفريق يمتلك 3 حراس هم إكرامى والمهدى سليمان وأحمد دعدور، إلا أن الفكر تغير فى الوقت الحالى وأصبح المسئولون يدرسون بقوة الإبقاء على الشناوى بجانب إكرامى، لتشتعل المنافسة على مركز حراسة المرمى ويصب الأمر بالنفع على الفريق بأكمله، فيما بدأ البحث عن عرض لرحيل المهدى سليمان.

وعاد بيراميدز للمنافسة على المركز الثانى بقوة، والذى يحتله الزمالك حاليًا برصيد 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الحرس للنقطة 51 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 31 هدفاً.