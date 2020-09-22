شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه أزمة قبل مواجهة الإسماعيلي فى الدوري .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أزمة بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابة قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء الجولة 29 من الدوري الممتاز، ويبذل الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش مع الجهاز الطبى أقصى جهد فى الأيام المقبلة للتغلب على تلك الإصابات، حتى لا تؤثر على مشوار الفريق فى منافسته الشرسة على وصافة الدورى مع الزمالك والقاولون العرب.

ويعانى دودو الجباس مهاجم الفريق وأحمد توفيق لاعب الوسط من الإصابة فى العضلة الخلفية، التى غاب الثنائى على إثرها عن مواجهة حرس الحدود التى أقيمت أمس الإثنين، ومن المتوقع أن يستمرا فى الغياب عن مواجهة الدراويش.

وحول موقف المصابين أكد تشاتشيتش أنه سيتم مراجعة موقف أحمد أيمن منصور وأحمد توفيق مع الجهاز الطبي قبل مواجهة الإسماعيلى، ولكنه لا يرى إمكانية مشاركة ولفريد كانون الذى مازال يعانى من الإصابة، لافتًا إلى إن الأهم بالنسبة إليه عودة عبد الله السعيد بعد غياب استمر لشهر كامل، وسيرى موقف إيريك تراوري مع الجهاز الطبي خاصة وأنه غادر مباراة الحدود مصابا هو الأخر.

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ويغيب محمود حمادة نجم خط الوسط، عن مباراة الإسماعيلي، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود لتكون الثالثة التي سيغيب على إثرها عن لقاء الإسماعيلي المقبل.

وحقق فرق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ستاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهد اللقاء اتزال دفاعى وهجومى من فريق الحرس الذى سعى لمباغتة الفريق السماوى وإدراك هدف التعادل، بعد أن أحرز الغانى جون أنطوى هدف فوز فريقه فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده لـ 103 هدف فى جميع المسابقات المصرية التى شارك بها.

بهذا الفوز، يعود بيراميدز للمنافسة على المركز الثانى بقوة، والذى يحتله الزمالك حاليًا برصيد 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الحرس للنقطة 51 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 31 هدفاً.