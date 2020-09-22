شكرا لقرائتكم كريم عبد الجواد يتأهل لمواجهة الشوربجى فى نهائي بطولة مانشستر للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الثنائى المصرى، محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وكريم عبد الجواد المصنف الثالث إلى المباراة النهائية ببطولة مانشستر المفتوحة، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً بتأهل ثلاثة لاعبين بمنافسات الرجال إلى نصف النهائى، وهم كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجى ومروان الشوربجى، بالإضافة إلى نور الطيب وهانيا الحمامى بمنافسات السيدات.

وفاز محمد الشوربجى فى مباراة الدور نصف النهائى على منافسه النيوزلاندى بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 84 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 9-11, 11-9, 8-11, 11-7.

بينما فاز كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالمياً على مواطنه مروان الشوربجى المصنف السابع، بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 13-11, 6-11, 12-10.

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يذكر أن المصرية نور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، تأهلت هى الأخبر لمواجهة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة، فى نهائى السيدات، وفازت نور الطيب فى مباراة الدور نصف النهائى على منافستها الإنجليزية سارة جان بيرى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-13, 14-12, 11-6.

فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.