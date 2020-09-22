شكرا لقرائتكم أحمد العدوي حكما لمواجهة الزمالك ضد طنطا فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ، الحكم أحمد العدوي لإدارة مباراة الزمالك أمام طنطا، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم الأهلى لقبه قبل انتهاءه رسميًا للمرة الـ 42 فى تاريخه.

يستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة.

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ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.

ويستمر طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للزمالك، فى قيادة الفريق فى مباراة الليلة، وحرص طارق يحيى على الحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، ونسيان هزيمة أسوان الأخيرة حيث يسعى لتحقيق أول انتصار تحت قيادته خاصة أن الفريق مُقبل على مرحلة مُهمة فى دورى أبطال إفريقيا، لذا يعتبر الأبيض مبارياته فى الدورى الممتاز خير إعداد لمواجهته الهامة أمام الرجاء البيضاوى فى دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، فيما تُقام مباراة الذهاف على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 23 من الشهر نفسه، وسيستعيد الزمالك جهود المغربى محمد أوناجم، جناح الأبيض فى مواجهة الليلة أمام طنطا بعد غيابه عن مباراة أسوان الأخيرة للإيقاف، فيما سيستمر أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، فى قيادة الجبهة اليمنى فى ظل غياب حازم إمام، عن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان الأخيرة وتأكد غيابه عن مباراة اليوم للإيقاف.

فى المقابل، ستكون مباراة الزمالك هى الثانية التى يتولى فيها رضا عبد العال، القيادة الفنية لفريق طنطا، بعد توليه المسئولية بصفة رسمية فى مباراة الفريق الأخيرة أمام نادى مصر، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، لذا يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى ظل الوضع الصعب الذى يعانى منه فريق طنطا، حيث أصبح بقاءه فى الدورى الممتاز، شبه مستحيلاً بعدما تذيل جدول المسابقة المحلية هذا الموسم، لذا أكد رضا عبد العال أنه سيقوم بتغيير خطته أمام الزمالك وفقًا لإمكانيات اللاعبين والغيابات المؤثرة فى الفريق حتى يقدم أفضل ما لديه أمام نادى كبير يمتلك لاعبين مميزين حيث تعد المباراة بالنسبة لرضا عبد العال تحدي لإثبات الذات في أول تجربة تدريبية له في الدوري الممتاز.