شكرا لقرائتكم مخرج مباراة إنبي والإسماعيلي يتحدث عن كواليس لقطة حكم الراية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد نصر مخرج مباراة إنبى والإسماعيلى، التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، كواليس تصوير حكم الراية هشام الدسوقى، بعدما قام بالإشارة إلى حكم المباراة بأن هناك حالة تسلل فى الهدف الذى سجله محمد شريف فى الدقيقة 70 من عمر المباراة، ثم انتظر ما سيخطر به حكم الفيديو نظيره حكم الساحة لاتخاذ قرار نهائى بشأن الواقعة وسط دعوات حكم الراية أن يكون قراره سليما ثم قام بتقبيل يده بعد تأييد تقنية الفيديو لقراره بأن الحالة بها تسلل.

وقال محمد نصر خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2": "أهتم دائمًا بببعض الأشياء التى قد لا تظهر فى الكاميرات، وبعد إحتساب هشا الدسوقى التسلل، نظرت إليه فوجدته متوترًا، فأخبرت مساعدى بأن يركز معه نظرًا لكونه صاحب الموقف وليس حكم الساحة، وهذاالموقف ذكرنى بلقطة محمد صلاح عندما كان يحفز لاعبيه من أجل الصعود لكأس العالم، ولقطة حكم الراية خطفت قلبى وإعتبرها نهاية الموسم بالنسبة لى".

وتغلب إنبى على الإسماعيلى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقان مساء اليوم، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ودخل إنبى اللقاء بالتشكيل التالى: "محمود جاد فى حراسة المرمى، على فوزى، رامى صبرى، أسامة جلال، أحمد عبد العزيز فى خط الدفاع، حميد ماو، عبد الرحمن عامر، محمد رزق، عمر سافيولا، كريم فؤاد فى خط الوسط، أحمد على فى خط الهجوم".

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بينما جاء تشكيل الإسماعيلى مكونا من: "محمد فوزى فى حراسة المرمى، محمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد عمار وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، محمود دونجا، عمر الوحش، همام طارق، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، محمد حمدى زكى فى خط الهجوم".

وجاءت أخطر فرص إنبى خلال الشوط الأول عن طريق أحمد على مهاجم الفريق البترولى إلا أنه لم يحسن استثمارها ليهدر فرصة خطف التقدم لفريقه وسط تألق محمد فوزى حارس الدراويش، وجاءت خطورة الإسماعيلى فى الدقائق الأخيرة حينما ارتدت تسديدة محمد حمدى زكى من قائم النادى البترولى وشتتها دفاع الفريق لينتهى هذا الشوط المتوسط المستوى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وفى الشوط الثانى، دفع حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، بمحمد شريف بدلا من أحمد على لتنشيط الخط الأمامى وألغى الحكم هدفا لشريف فى الدقيقة 70 بداعى التسلل ثم نجح شريف فى الوقت القاتل وتحديدا فى الدقيقة 88 فى خطف هدف الفوز لإنبى واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع، ونجح الفريق البترولى فى الحفاظ على الفوز.

وبهذا الفوز يحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بالتساوى مع الاتحاد صاحب المركز الخامس إلا إن الأخير يتفوق فى الأهداف بعدما لعب البترولى، 28 مباراة فاز في 9 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الـ11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.