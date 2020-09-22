شكرا لقرائتكم طارق العشري: تعرضت للخيانة من المصري البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تقديمه مباراة جيدة أمام بيراميدز، على الرغم من تلقيه هزيمة فى اللقاء الذى أقيم اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال العشري فى تصريحات تلفزيونية: "أحاول جاهدًا مع فريق حرس الحدود لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة على الرغم من ضغط المباريات، وكنت ندًا قويًا لفريق بيراميدز فى مواجهة اليوم".

وعن أزمته مع نادي المصري: "تنازلت عن جزء من مستحقاتي للفريق البورسعيدي، وحصلت على الباقي، وكنت أريد أن أسعد جماهير النادي ولكن لم يحالفني التوفيق، وتعرضت للخيانة من جانب إدارة النادي".