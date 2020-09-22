شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يعيد المهاجم الصربي بريوفيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة صباح يوم الثلاثاء إعادة تسجيل المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش في قائمة الفريق الموسم المقبل، بعدما تم استبعاده منها مطلع العام الميلادي الجاري.

ولم يلعب بريوفيتش (30 عاماً) منذ 28 ديسمبر الماضي، عندما خاض مباراة اتحاد جدة أمام الفتح والتي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يتجول إلى لاعب استثمار ويتم تسجيل الإيفواري ويلفرد بوني بديلاً عنه.

وانتقل بريوفيتش إلى اتحاد جدة مطلع 2019 قادماً من باوك اليوناني، ولعب مع النادي السعودي 27 مباراة في في بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان وكأس الملك سجل خلالها 12 هدفاً بين النصف الثاني من موسم 2018-2019 والنصف الأول من الموسم الماضي.

وكان اتحاد جدة قد ضمن البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الأخيرة التي أقيمت في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد فوزه على العدالة بهدفين دون رد.