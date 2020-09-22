شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يوضح زيادة قيمة كارتيرون بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الإعلامي أحمد شوبير على ارتفاع قيمة الفرنسي باتريس كارتيرون التدريبية بسبب قيادته الفنية للزمالك أحد أهم وأكبر الأندية فى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن كارتيرون حقق بطولتين مع القلعة البيضاء ووصل إلى نصف النهائي لدورى أبطال أفريقيا ما جعله مدرب صاحب اسم كبير بسبب ارتباطه بالفريق الأبيض.

وقال شوبير خلال برنامج "معلب أون" على قناة تايم سبورت، أن كارتيرون خسر مع التعاون السعودي فى ثانى مباريته مع الفريق وكانت أكبر نتيجة خسارة فى تاريخ كارتيرون التدريبي بعد خسارته اليوم بسادسية نظيفة أمام الشارقة الإماراتي، مشيرًا إلى أن رحيل الفرنسي عن الدوري السعودي أصبح وشيكًا.

وأضاف شوبير، أن كارتيرون خسر كثيرًا بعد رحيله عن الزمالك والدورى المصرى خاصة أنه كان يسير بشكل جيد مع الفريق الأبيض وكان مرشح بقوة بالحصول على دورى أبطال أفريقيا.

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تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، أكبر هزيمة فى تاريخه التدريبى، بعد الخسارة المذلة، التي تلقاها الفريق السعودي، مساء اليوم الإثنين، على يد نظيره فريق الشارقة الإماراتى، بنتيجة 6 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة دورى أبطال آسيا، وكانت أكبر خسارة لكارتيرون، قبل الهزيمة أمام الشارقة الإماراتى، بنتيجة 6 – 0، عندما كان يقود فريق ديجون الفرنسي، بنتيجة 6 – 1، أمام فريق سيدان، بالدور الثالث من كأس فرنسا، خلال موسم 2009 – 2010.

وكان كارتيرون، قد رحل عن تدريب الزمالك، بشكل مفاجئ، من أجل قيادة فريق التعاون السعودي، الذى وقع معه عقد لمدة عامين، حيث تعد مواجهة الشارقة، هي الثانية له مع الفريق السعودي، بعد أن خسر أمام فريق بيرسبوليس الإيراني، بنتيجة 1 – 0.