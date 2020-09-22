شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وزيدان يختاران أنطوي أفضل مهاجمي الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن أن الغاني جون أنطوي مهاجم بيراميدز الحالي من أفضل المهاجمين في الدوري المصري خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة أيضًا والدليل إحرازه لأكثر من 100 هدف في مسابقة الدوري.

تابع حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس جون أنطوي أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام حرس الحدود وهو نفس الأمر الذي اتفق فيه محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق والذي أكد أن أنطوي مهاجم جيد والدليل قيادته لبيراميدز للحصول علي النقاط الثلاث وإحرازه لـ٣ أهداف في آخر أربعة مباريات لفريقه.

حقق فرق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهد اللقاء اتزال دفاعى وهجومى من فريق الحرس الذى سعى لمباغتة الفريق السماوى وإدراك هدف التعادل، بعد أن أحرز الغانى جون أنطوى هدف فوز فريقه فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده لـ 103 هدف فى جميع المسابقات المصرية التى شارك بها.

بهذا الفوز، يعود بيراميدز للمنافسة على المركز الثانى بقوة، والذى يحتله الزمالك حاليًا برصيد 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الحرس للنقطة 51 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 31 هدفاً.

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وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوي

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - ايريك تراوري - طارق طه - إبراهيم حسن - محمد فتحي - عمر العيوني- محمد عطوة .

فيما ضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. أحمد السعدنى، حسن مجدى، محمد الشيبينى، خالد سامى، عمرو الحلوانى، أحمد فتحى فيليكس، محمد أسامة، مصطفى جمال، نانا انتوى، محمد عبد اللطيف جرندو، وتونى لوكاسا.

وتواجد على مقاعد البدلاً: محمود رضا، جهاد جنيدى، محمد شطة، مصطفى مارسيلو، يوسف بيبو، إبراهيم كونيه، عبد الرحمن جبنة، نونى جوميز، أحمد شرويدة.