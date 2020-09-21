الامارات | انتصار تاريخي آسيوي للشارقة "بسداسية" في التعاون السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار تاريخي آسيوي للشارقة "بسداسية" في التعاون السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة انتصارا تاريخيا على التعاون السعودي بستة أهداف دون مقابل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الاثنين على ملعب المدينة الرياضية في الدوحة وانتهى لمصلحة الملك الشرقاوي بستة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية التي تقام في الدوحة بنظام التجمع.

وقاد المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز الشارقة للفوز الباهر بتسجيله " هاتريك".

وعزز الشارقة الذي قدم واحدة من أجمل مبارياته بهذا الفوز التاريخي حظوظه بقوة في التأهل إلى الدور الثاني بعدما قفز برصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة ، حيث سيلتقي في الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل في حين يواجه التعاون الذي تجمد رصيده عند ست نقاط نظيره الدحيل.

وتلاعب الشارقة بدفاع التعاون الذي أنهار تماما أمام ضربات الهجوم الشرقاوي اجوم الشارقة بقيادة المايسترو إيغور كورنادو والثنائي البرازيلي ويلتون سواريز وكايو لوكاس.

وحرمت الإصابة سيف راشد من إكمال المباراة وغادر الملعب في الشوط الثاني.

أنهى الشارقة الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله سيف راشد " 46" من تسديدة راسية من ركلة حرة لعبها إيغور كورنادو فيما سجل الشارقة خمسة أهداف في الشوط الثاني.

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وأهدر الشارقة خلال الشوط الأول الذي تميز بالحماس والندية فرصا عدة أبرزها تسديدة خالد باوزير " 23 " بعدما تصدى لها حارس التعاون كاسيو أنجوس

وشهد الشوط الثاني صحوة كبيرة للشارقة أسلوبه بقوة في الملعب لينجح المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز في تسجيل الهدف الثاني" 49" بمجهود فردي رائع بعدما تخلص من الدفاع السعودي وسدد كرة في الزواية البعيدة لتعلن عن هدف جميل.

وتلاعب الشارقة بدفاع التعاون السعودي ليضيف اللاعب البديل محمد عبد الباسط في أول لمسة له للكرة بعد دخوله للملعب الهدف الثالث " 54" بعد فاصل من التمريرات الرائعة بين لاعبي الشارقة.

وواصل الشارقة تألقه في المباراة وسيطرته الكاملةعلى مجريات اللعب ليسدد ويلتون سواريز الهدف الرابع " 57" مستغلا هفوة حارس التعاون كاسيو ، بعدما تابع ويلتون الكرة لحظة بلحظة.

ولم يكتف الشارقة بالاهداف الأربعة التي سجلها بل زاد غلته في مرمى التعاون بعدما سجل ويلتون الهدف الخامس " 61" وأضاف كايو لوكأس الهدف السادس " 68" وبدأ بعدها التعاون السعودي مستسلما تماما في المباراة .

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