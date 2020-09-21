الامارات | العين يكتفي بالتعادل أمام سباهان

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يكتفي بالتعادل أمام سباهان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى فريق العين بالتعادل السلبي أمام فريق سباهان الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا ليصل العين إلى النقطة الثانية له في المجموعة الرابعة مقابل 4 نقاط للفريق الإيراني ليرافق العين في الخروج من الدور الأول من البطولة بينما يصعد النصر السعودي والسد إلى دور الـ 16 من البطولة.

ونجح العين في تقديم شوط أول جيد كعادته في المباريات الثلاثة التي خاضها عقب توقف "كورونا" وكان الأقرب للتسجيل ولكن لم ينجح في الوصول إلى شباك الفريق الإيراني، وفي الشوط الثاني بادل الفريق الإيراني الهجمات ونجح العين في إحراز هدف صحيح عن طريق التوغولي لابا كودجو، ولكن الحكم المساعد ألغى الهدف بغرابة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في انتظار المباراة الأخيرة للفريقين بالجولة السادسة من دور المجموعات.

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