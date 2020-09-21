الامارات | عودة نجم الهلال السعودي إلى التدريبات بعد شفائه من "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نجم الهلال السعودي إلى التدريبات بعد شفائه من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرجت أزمة الهلال السعودي قليلاً عقب شفاء أول لاعب من قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد حيث شهدت تدريبات الفريق عودة نجم الفريق سلمان الفرج، ومشاركته بشكل طبيعي مع فريقه قبل الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا والتي سيتقابل فيها مع فريق شباب الأهلي.

ونشر لاعبي الهلال السعودي المصابين مقطع فيديو يظهر فيها سلمان الفرج وهو يودعهم عقب شفائه ويتجه إلى تدريبات الفريق، وكان فريق الهلال قد عانى كثيراً في البطولة عقب إصابة 15 لاعبا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، ولكنه حقق المطلوب منه بالفريق الذي تكون من 14 لاعبا، بواقع 11 لاعب في الملعب، وثلاثة على دكة البدلاء.

ويشترط على اللاعبين المصابين بالفيروس الخضوع لكشوفات دورية، وفي حال كانت نتيجة الفحص سلبية لمرتين على التوالي، سيسمح للاعبين بالعودة إلى البعثة، كما لم يتم حجر اللاعبين 14 يوماً.

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