شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: الدوري المصري قوي ونعاني من الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز إن الدوري الممتاز مسابقة قوية للغاية، وفريق حرس الحدود جاء من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، مشددا على أن الفوز هو الأهم بالنسبة للفريق، حيث خسر ٣ مباريات متتالية كان الأفضل فيها تماما، ورغم تراجع النتائج أمام دجلة والحدود إلا أن الفريق حقق الفوز وحصد ٣ نقاط غالية وهو الشيء الأهم حاليا في ظل محاولات تجميع أكبر عدد من النقاط في الدوري للمنافسة على المركز الثاني.

شدد المدرب على أن النتيجة والتقدم بهدف واحد فقط كان سببا في تراجع اللاعبين للخلف خوفا من استقبال التعادل، وبسبب خوض عدد ضخم من اللقاءات تواليا من الطبيعي أن يتراجع المخزون البدني للاعبين بصورة واضحة.

شدد المدرب على أن أحمد توفيق تعرض لإصابة بالعضلة الخلفية وبالتالي يغيب عن اللقاء أمام الحدود، وعمر جابر أدى بصورة قوية أمام الحدود في الجبهة اليمنى نظرا لقدرته على اللعب في أكثر من مركز، موضحا أن دونجا يقدم مباريات قوية ويتطور من مباراة لأخرى، ويؤدي المطلوب فنيا.

وحول غياب محمود حمادة أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف أوضح أن الفريق يعاني في كل مباراة من غياب لاعب أو أكثر للإيقاف أو الإصابة، ويسعى دائما لإيجاد البديل المناسب، وغير قلق تماما ويثق في قدرات جميع اللاعبين وقدرتهم على تعويض غياب محمود حمادة وأي لاعب آخر.

وحول أسباب تأخر تغييراته أمام الحدود، أوضح تشاتشيتش أن الفريق كان يؤدي بشكل جيد للغاية، ومحمد فاروق لاعب قوي ويسعى لإعادته لمستواه الطبيعي ويثق في عودته قريبا كونه لاعب مهم والإصابة في فترة الإعداد أثرت عليه كثيرا، مشددا على أنه ما تزال هناك ٦ مباريات متبقية وسيقاتل من أجل الفوز بها جميعا للظفر بالمركز الثاني، رغم قوة المنافسة، ولقاء الإسماعيلي المقبل مهم جدا لتأكيد التقدم في الوصافة، وحال الفوز في كل المباريات فإن بيراميدز بإمكانه حصد المركز الثاني، وكرة القدم تلعب حتى اللحظة الأخيرة.

وحول موقف المصابين أكد تشاتشيتش أنه سيتم مراجعة موقف أحمد أيمن منصور وأحمد توفيق مع الجهاز الطبي، ولكنه لا يرى إمكانية مشاركة ولفريد كانون أمام الإسماعيلي، والأهم بالنسبة إليه عودة عبد الله السعيد لعد غياب استمر لشهر كامل، وسيرى موقف إيريك تراوري مع الجهاز الطبي خاصة وأنه غادر مباراة الحدود مصابا.

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