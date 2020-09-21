شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الرحيل عن الزمالك هو الحل الأفضل لمحمد عواد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الرحيل عن النادي الأبيض هو الحل الأنسب لحارس فريق الكرة بالناجي محمد عواد.
وقال مرتضى خلال تصريحات لقناة صدى البلد:«أرى أن من الأفضل رحيل عواد عن الزمالك، فهو لا يتحمل الجلوس على دكة البدلاء».
وواصل:«الزمالك تعاقد مع عواد وهو أفضل حارس في مصر ولكنه لا يطيق أن يكون احتياطياً».
وأنهى تصريحاته:«تحدثت مع عواد قبل ذلك في مسألة احترافه وطلبت منه احضار عرضاً يليق به وبالنادي من أجل الرحيل».
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