شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الرحيل عن الزمالك هو الحل الأفضل لمحمد عواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الرحيل عن النادي الأبيض هو الحل الأنسب لحارس فريق الكرة بالناجي محمد عواد.

وقال مرتضى خلال تصريحات لقناة صدى البلد:«أرى أن من الأفضل رحيل عواد عن الزمالك، فهو لا يتحمل الجلوس على دكة البدلاء».

وواصل:«الزمالك تعاقد مع عواد وهو أفضل حارس في مصر ولكنه لا يطيق أن يكون احتياطياً».

وأنهى تصريحاته:«تحدثت مع عواد قبل ذلك في مسألة احترافه وطلبت منه احضار عرضاً يليق به وبالنادي من أجل الرحيل».