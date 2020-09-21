شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يفرج عن مستحقات اللاعبين عقب الفوز على المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، الإفراج عن مستحقات الفريق الكروى الأول بالنادى، وذلك عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 28 لبطولة الدورى العام.

كما قرر رئيس سموحة صرف مكافأة الفوز عقب المباراة، وهو ما اسعد اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى.

وتوجه عامر عقب نهاية المباراة إلى غرفة الملابس، حيث هنأ أحمد سامي، المدير الفني للفريق، واللاعبين.

وذلك بعد وصول الفريق السكندري، للمركز الخامس في الدوري الممتاز، برصيد 39 نقطة.