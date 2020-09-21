شكرا لقرائتكم خبر عن الخولي: حزين على خسارة المصري لكنى التمس العذر للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد الخولي، نائب رئيس المصري، حزنه على خسارة فريقه أمام سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى العام، لكنه التمس العذر للاعبين.

وأكد الخولى أن الفريق أصبح يسير بشكل جيد تحت قيادة على ماهر، الذي يعلم كيف يدير الأمور داخل الفريق، وقال: «نلتمس العذر للاعبين، ونتمنى أن نعبر المرحلة الصعبة الحالية، وبرغم حزننا إلا أننا نثق في الجهاز الفنى واللاعبين للخروج من هذه الأزمة، كما أننا نتمسك بالأمل في المباريات المؤجلة التي ستعطينا دفعة إذا حصلنا على نقاطها».