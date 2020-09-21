شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة التعاون والشارقة يوجه رسائل قاسية لكارتيرون عقب ‏الخسارة الثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه على سعيد الكعبي معلق مباراة التعاون السعودي والشارقة الاماراتي على قناة أبوظبي الرياضية اللوم للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون على ترك مهمته مع الفريق المصري. وقال الكعبي عقب سكون الهدف السادس مرمى التعاون:«كنت في مصر وجئت هنا في زيارة للدوحة وحققت لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي، من جديد جئت للدوحة من أجل منافسات دوري أبطال اّسيا مع التعاون السعودي ولكن لا أعلم ماذا حدث لك». وضاف متسائلاً«هل السداسية التي سكنت شباك التعاون بسببك يا كارتيرون أم من لاعبي الفريق السعودي؟». وأتم حديثه:«كنت حلو يا كارتيرون.. إيه بس اللي غيرك؟». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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