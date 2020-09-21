شكرا لقرائتكم خبر عن أنتي تشاتشيتش: بيراميدز فاز بمساعدة عبدالله السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة أمام الحدود بهدف دون مقابل، موضحا أنه حصد ٣ نقاط غالية، ومؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية وقوية وقليلة الفرص، ومن إحدى الفرص حصد سجل هدف الفوز، ونجح في حصد الثلاث نقاط.

أضاف بأن الفريق ظهر بمستوى جيد ونجح في التسجيل رغم قلة الفرص، وسجل ٣ نقاط هامة تساعده في مسيرة الوصول نحو المنافسة على المركز الثاني ووصافة الدوري.

تشاتشيتش أوضح أن عودة عبدالله السعيد لبيراميدز مهمة للغاية كونه عاد بعد شهر من الإصابة، وبالفعل قدم مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز، مشددا على أن المنافسة مستمرة على المركز الثاني وما تزال هناك مباريات متاحة للتقدم.

المدرب أكد أن الدوري مهم للغاية من أجل التجهيز لنصف نهائي الكونفدرالية ولكن الدوري مهم للغاية أملا في التقدم نحو المركز الثاني، ويركز على هذه النقطة، رغم ضيق الوقت وقلة المساحة بين مباريات الدوري، ولكنه يحاول التعامل مع الوضع بأي طريقة وبرغم الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات والإيقاف.