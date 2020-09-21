شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مشتعل بين كلوب وزيدان لخطف كيليان مبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «ديلي ميل» أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على اتصال دائم مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين كيليان مبابي والمدرب الألماني متقدمة بشكل ملحوظ جدا مما يقرب الجوهرة الفرنسية للانضمام لصفوف ليفربول خلال الموسم المقبل لتدعيم الخط الأمامي مع مثلث الرعب المشكل من محمد صلاح، وفرمينو، وساديو ماني.

ولفت التقرير إلى أن زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يحاول أيضا خطف النجم الفرنسي من أنياب المدرب الألماني، يورجن كلوب، لتدعيم الخط الأمامي للنادي الإسباني الذي يعاني منذ رحيل كريستيانو رونالدو، منذ عامين لصفوف يوفنتوس الإيطالي.