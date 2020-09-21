شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعبر الحدود بهدف «أنطوى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، فوزا صعبا على حرس الحدود بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس «الإثنين»، على استاد الدفاع الجوى في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري العام.
أحرز الغانى جون أنطوى هدف فوز فريقه في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 51 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 في المركز الثالث عشر.
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