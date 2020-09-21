شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان: 100 نقطة تكفى السيتى لحصد «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيلكاى جندوجان، لاعب مانشستر سيتى، أنه يتعين على فريقه حصد 100 نقطة على الأقل فى الموسم الحالى، إذا أراد المنافسة بجدية على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسجل فريق المدرب بيب جوارديولا رقما قياسيا عندما حصد 100 نقطة فى موسم 2017- 2018 وفى الموسم التالى 2018- 2019 جمع السيتى 98 نقطة وأحرز اللقب متفوقا بنقطة واحدة على ليفربول.

وفى الموسم الماضى، فشل الفريق فى الوصول إلى هذا المستوى عندما جمع 81 نقطة متخلفا بفارق 18 نقطة عن البطل ليفربول الذى يقوده المدرب الألمانى يورجن كلوب. وقال جندوجان (29 عاما)، فى تصريحات إعلامية: «فى الموسم الماضى، أحرزنا أكبر عدد من الأهداف وفاز إيدرسون بلقب القفاز الذهبى، لتفوقه فى عدد مرات الحفاظ على نظافة شباكه، لكننا الآن بحاجة إلى التحسن لأننا خسرنا عددا كبيرا جدا من المباريات».

وأضاف لاعب الوسط الألمانى: «من المستحيل الفوز بكل مباراة، لكنك تستطيع التعلم من الهزائم. من الصعب حصد 100 نقطة أو 98 نقطة فى كل عام، لكننا نريد المنافسة على كل الألقاب من جديد. علينا أن نكون قريبين من هذا المستوى». وأردف قائلا: «علينا ألا نسعى لتغيير أسلوبنا بصورة كاملة، لأننا نتميز بطريقتنا فى اللعب، التى حققت نجاحا كبيرا فى الماضى، لكن هناك بعض الأمور الصغيرة التى يمكننا تحقيق التحسن فيها إذا أردنا تقديم موسم أفضل من العام الماضى».