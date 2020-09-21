شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات «أرتيتا» تثير قلق جماهير «أرسنال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثارت تصريحات ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، قلق جماهير ناديه بعدما أكد أن الجانرز بعيد عن المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

أبدى الإسبانى ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال اللندنى، سعادته ببداية فريقه في الموسم الجديد للدورى الإنجليزى الممتاز، لكنه يعتقد أن الفريق لايزال بعيدا عن المنافسة على لقب البطولة.

واحتل أرسنال المركز الثامن بين فرق الدورى الممتاز في الموسم الماضى، متخلفا بفارق 43 نقطة عن البطل ليفربول، لكنه حقق بداية طيبة في الموسم الجديد بالفوز في أول جولتين.

وبدأ فريق أرتيتا موسمه بالفوز (3- 0) على فولهام الوافد الجديد، قبل أن ينتصر بشق الأنفس (2- 1) على الجار اللندنى ويست هام يونايتد.

وقال أرتيتا صاحب الـ38 عاما: «أعتقد أننا بعيدون جدا عن المكان الذي نريد التواجد فيه وكذلك بعيدون عن المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى نريد بناء فريق قادر على حصد البطولات في المستقبل، لكن هذا ربما يكون حال معظم مدربى الدورى الممتاز حاليا».

وأضاف: «استعداداتنا المصغرة للموسم الجديد كانت ممتازة، ونحن مستمرون في تطوير بعض الأمور، كما أن بعض اللاعبين لم يستردوا بعد كامل لياقتهم، لكنها بداية كبيرة بعد الفوز وجمع 6 نقاط ونستمر في البحث عن سبل لمواصلة الانتصارات».

وتحدثت بعض التقارير عن قرب انتقال مهاجم أرسنال، ألكسندر لاكازيت من الفريق، لكن المدرب الإسبانى لم يتحدث كثيرا في هذا الأمر.

وقال أرتيتا عن المهاجم الفرنسى: «هذا لاعب أنا سعيد بوجوده، وأعتقد أننا أظهرنا ثقة كبيرة فيه منذ وصولى، لكن لا يمكننا البدء في التكهنات، نحن نعرف أن أي لاعب يقترب عقده من نهايته يصبح موضوعا للحديث».

Advertisements

وأتم مدرب أرسنال: «لم نبدأ أي محادثات تتعلق بتجديد التعاقد، وأمامنا أمور أخرى في هذه السوق، والآن نحن نركز على هذه الأمور».

وسيلتقى أرسنال في كأس رابطة المحترفين المحلية مع ليستر سيتى، الأربعاء القادم.