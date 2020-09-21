شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل: متأكد من التأقلم مع توتنهام سريعًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جاريث بيل، سعادته بالانضمام لصفوف فريق توتنهام الإنجليزي هذا الصيف الجاري قادما من ريال مدريد الإسباني، الذي أبعده كثيرا عن اللقاءات الرسمية خلال الموسم المنصرم بأوامر المدرب الفرنسي، زيدان، المدير الفني للفريق المرنجي.
وقال اللاعب الويلزي إنه جائع جدا ومشتاق لكرة القدم، وأنا متأكد من التأقلم سريعا مع فريقه الجديد توتنهام خاصة وأنه معتاد اللعب داخل الدوري الإنجليزي.
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