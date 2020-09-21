شكرا لقرائتكم خبر عن جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد: «الشياطين الحمر» بلا أنياب هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد جاري نيفيل، أسطورة منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، إدارة «الشياطين الحمر» بسبب عدم إبرامها صفقات سوبر لتدعيم خطوط الفريق الأحمر خلال منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي. وقال نيفيل، في تصريحات أبرزها موقع «ديلي ميل»، إن رئيس مانشستر يويايتد فشل في برم صفقات سوبر تدعم الفريق سواء بلاعبين شباب أو خبرة، «الشياطين الحمر» بلا أنياب خلال هذا الموسم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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