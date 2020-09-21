شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يهدد كيبا بالاستبعاد من لقاءات البلوز في «البريميرليج» عقب فضيحة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، حارسه كيبا من الاستبعاد خلال لقاءات البلوز المقبلة في مسابقة الدوري الإنجليزي عقب الخطأ الكارثي الذي وقع فيه أمام ليفربول والذي أحرز منه السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لحامل لقب البريميرليج.
وكشفت موقع «ذا صن» أن لامبارد ينوى الاعتماد على الحارس البديل خلال اللقاءات المقبلة، واستبعاد حارسه الأساسي كيبا حال وقوعه في خطأ أخر.
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