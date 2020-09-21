شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الزمالك تستمر.. كارتيرون يتلقى خسارة كاسحة مع التعاون بنصف دستة أهداف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق نادي التعاون السعودي هزيمة كاسحة على يد الشارقة الاماراتي بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بقطر، بالجولة قبل الأخيرة لمجموعات دوري أبطال اّسيا نسخة 2019-2020.
وكان كارتيرون قد تلقى الهزيمة في أول مباراة بعد قدومه بـ 24 ساعة أمام بيرسبولييس الايراني ضمن منافسات البطولة الاّسيوية.
وسجل سداسية الشارقة كل من سيف راشد في الشوط الأول، بين أمطر الفريق الاماراتي الشباك السعودية في الشوط الثاني جاءت بتوقيع كل من ويلتون «هاتريك» ومحمد عبدالباسط وكايو لوكاس.
ورفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع برسبوليس الإيراني، وتجمّد رصيد التعاون عند 6 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.
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