شكرا لقرائتكم خبر عن الدحيل يفوز على بيرسبوليس الايراني بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الدحيل القطري فوزا مهما على بيرسبوليس الايراني 1 - 0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم «الأثنين» على ملعب استاد جاسم بن حمد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

سجل هدف الدحيل الوحيد، المعز على، من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من المباراة، وتصدر الدحيل بهذا الفوز قمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الايراني عند 7 نقاط احتل بها المركز الثالث خلف الشارقة الذي احتل المركز الثانى بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، بينما يتذيل التعاون السعودى المجموعة برصيد 6 نقاط.