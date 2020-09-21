شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تكشف تفاصيل انتقال محمد إبراهيم للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمد إبراهيم، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، من الانضمام إلى صفوف النادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد إبراهيم سينتقل إلى صفوف الأهلى لمدة 4 مواسم، مقابل 15 مليون جنيه ولاعب إعارة إلى صفوف الفريق الفيومى.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على 8 ملايين جنيه فى الموسم الأول، ثم 9 ملايين فى الثانى و10 فى الثالث و11 مليوناً فى الموسم الرابع، حيث فضل اللاعب الانتقال إلى القلعة الحمراء عن نادى بيراميدز وينتظر أن يوقع اللاعب رسمياً على عقود انتقاله للقلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة.

فيما تعثرت صفقة انتقال الدولى الجزائرى يوسف البلايلى، لاعب الأهلى السعودى لصفوف الأهلى، فى الموسم المقبل، بسبب المطالب المالية، حيث يرغب النادى السعودى فى الحصول على 4 ملايين يورو من أجل التفريط فى خدمات البلايلى، بخلاف الراتب الذى سيحصل عليه اللاعب وهو ما عرقل الصفقة.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الأهلى، على ترأس محمود الخطيب رئيس النادى لبعثة الفريق التى ستطير إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى المقررة يوم 17 أكتوبر المقبل على متن طائرة خاصة وسيخضع جميع أفراد البعثة لمسحة كورونا قبل السفر وبعد العودة وتقرر السفر قبل المباراة بثلاثة أيام.

على الجانب الآخر، استأنف الفريق تدريباته أمس استعدادًا لخوض مباراة نادى مصر الأربعاء، على استاد الكلية الحربية ضمن الجولة الـ29 لبطولة الدورى الممتاز، وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق محاضرة نظرية مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث فايلر خلال المحاضرة عن أهمية المرحلة الحالية، وطالب اللاعبين بغلق صفحة التتويج بالدورى والتركيز فيما تبقى من مباريات محلية، لتجهيز الفريق فى مشواره الإفريقى، كما عقد المدير الفنى جلسة مطولة مع رامى ربيعة، مدافع الفريق، على هامش المران.

وخلال الجلسة الفنية المطولة، حرص السويسرى رينيه فايلر على توجيه بعض النصائح والتعليمات الفنية لرامى ربيعة.

على صعيد متصل، خصص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق مرانا إضافيا لمحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

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وحرص ميشيل على إعداد فقرات فنية خاصة ومتنوعة للشناوى بشكل منفرد، بالإضافة لمشاركته فى الفقرات التدريبية لمران الحراس كاملا.

وخاض ثلاثى حراس مرمى الأهلى، محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية على هامش المران الجماعى للفريق.

وأدى الثلاثى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذى ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

من ناحية أخرى، أبلغ وليد أزارو مهاجم الفريق، الجهاز الفنى للأهلى بصعوبة حضوره فى الوقت الراهن بسبب أزمة الطيران، ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن فايلر كلف توماس بينكيل مخطط الأحمال بمتابعة البرنامج التأهيلى الذى يؤدية اللاعب فى المغرب للحفاظ على لياقته قبل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية لتجهيزه للموسم الجديد.