شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ردًا على قرار لجنة الإنضباط: «محدش يقدر يمنعني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال المستشار مرتضى منصور ردا على قرار لجنة الانضباط بمنعه من حضور المباريات «محدش يقدر يمنعني» وأن اللوائح والقوانين تمنع معاقبة هيئة لهيئة. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، لا يجوز أن يعاقب اتحاد الكرة وهو هيئة رياضية رئيس نادي أو هيئة رياضية أخرى ولولا انشغالي حاليا بالتجهيز لانتخابات مجلس النواب لحضرت كل المباريات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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