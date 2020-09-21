شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يفوز على الكويت ويُتوج بكأس الأمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي العربي، لقب كأس الأمير، بعد الفوز على الكويت، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على ستاد جابر الدولي.

وتقدم نادي الكويت عن طريق البريكي فى الشوط الأول، قبل أن يتعادل العربي فى الدقيقة 90 من زمن المباراة بهدف سجله المحترف هنري.

وفى الشوط الإضافي الثاني نجح ال فريق العرباوي فى تسجيل الهدف القاتل أحرزه علي خلف بطريقة رائعة.