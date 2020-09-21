النصر يتعثر أمام "السد" القطري ويتعادل في دوري أبطال آسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في فخ التعادل أمام نظيره السد القطري، بهدف لمثله، في المباراة التي اُقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وجاء هدف النصر الوحيد خلال المباراة، في الدقيقة (22)، عن طريق خالد الغنام بعد تلقيه تمريرة من ضربة تماس من الجانب الأيسر يستلمها ويراوغ المدافع ويضعها في الزاوية الضيقة ببراعة شديدة لتسكن شباك السد.
هدف السد جاء عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة (86) بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكرم عفيف تصل الكرة إلى تي هي نام تصطدم في قدمه وتصل إلى بغداد بونجاح يضعها بيمينه من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى النصر.
وبهذ التعادل، يرتفع رصيد فريق النصر إلى 11 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية، فيما يليه السد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
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