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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارتيرون يواصل السقوط.. الشارقة يمطر التعاون بسداسية في أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
حقق فريق الشارقة الإماراتي فوزا عريضا على التعاون، مساء اليوم الاثنين، بنتيجة 6 أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وجاء الهدف الأول لفريق الشارقة مع حلول الدقيقة 45+1 عن طريق اللاعب سيف راشد، قبل أن يسجل ويلتون الهدف الثاني في الدقيقة 49.
ومع حلول الدقيقة 54 احرزمحمد عبد الباسط الهدف الثالث، ليعود ويلتون ويسجل رابع الأهداف والثاني له في الدقيقة 57.
وجاءت الدقيقة 61 ليسجل ويلتون "الهاتريك" الخاص به والهدف الخامس لفريق الشارقة، قبل أن يحرز كايو لوكاس في الدقيقة 68 الهدف السادس.
وبتلك النتيجة، وصل فريق الشارقة إلى النقطة السابعة بالمركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 6 نقاط في المركز الرابع.
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