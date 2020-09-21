شكرا لقرائتكم بيراميدز يفقد مجهود محمود حمادة أمام الإسماعيلى فى الدوري للإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب محمود حمادة نجم خط الوسط، عن مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، حيث يحل بيراميدز ضيفا يوم الثلاثاء بعد المقبل على نظيره النادى الإسماعيلي في لقاء الجولة 29 من الدوري الممتاز، عند دقات الساعة الثامنة مساء، على استاد الإسماعيلية، وحصل محمود حمادة على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود لتكون الثالثة التي سيغيب على إثرها عن لقاء الإسماعيلي المقبل.

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وحقق فرق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ستاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهد اللقاء اتزال دفاعى وهجومى من فريق الحرس الذى سعى لمباغتة الفريق السماوى وإدراك هدف التعادل، بعد أن أحرز الغانى جون أنطوى هدف فوز فريقه فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده لـ 103 هدف فى جميع المسابقات المصرية التى شارك بها.

بهذا الفوز، يعود بيراميدز للمنافسة على المركز الثانى بقوة، والذى يحتله الزمالك حاليًا برصيد 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الحرس للنقطة 51 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 31 هدفاً.