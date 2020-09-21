شكرا لقرائتكم علي ماهر يقرر تغريم واستبعاد بهاء مجدى بسبب اعتراضه على تغييره بمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى استبعاد بهاء مجدى ظهير أيسر الفريق من معسكر الفريق المغلق ببرج العرب وتغريمه 100 ألف جنيه بعد اعتراضه غير اللائق على المدير الفني بسبب استبداله في لقاء سموحة الذى أقيم اليوم وخسره الفريق الساحلى بهدفين نظيفين ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى وهو ما أدى لتجمد رصيد الفريق عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر .
ومن المقرر أن يؤدى اللاعب تدريباته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة مدحت مختار أخصائي التأهيل بالفريق الأول.
من ناحية اخرى يجرى عماد فتحى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى فحوصات طبية على قدمه بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية عقب مشاركته في لقاء فريقه أمام سموحة في اللقاء الذى انتهى بهزيمة أبناء بورسعيد بهدفين نظيفين في الجولة الثامنة والعشرين للدورى والتي أدت لتجمد رصيد الفريق عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر بالدورى.
يذكر أن عماد فتحى عائد من رحلة علاج طويلة بألمانيا بعد إجرائه لعملية الرباط الصليبى التي أصيب بها في بداية الموسم الحالي نهاية العام الماضى وأجراها بنجاح وعاد وأدى بعض التدريبات البدنية حتى انضم للتدريبات الجماعية للفريق .
ويحاول على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى منح الفرصة لجميع اللاعبين العائدين من الإصابة والإيقافات والبعيدين عن المشاركة مع الفريق منذ فترة نظرا لحاجته إليهم في ظل تلاحم وضغط المباريات .
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