شكرا لقرائتكم محمد مكي: العشري سدد الغرامة وفوجئنا بعدم رفع الإيقاف أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مكي المدرب المساعد لفريق حرس الحدود، إن مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية كون الحدود واجه أحد أقوى فرق الدوري، والفريق لم يكن موفقا في عدة كرات منها كرة في القائم، وحاول المدير الفني طارق العشري التعديل بالتغييرات التي أجراها ولكن خبرة لاعبي بيراميدز حسمت النتيجة لصالحهم في النهاية، مؤكدا أن الحدود يقدم مباريات قوية أمام الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، واللاعب لا يحتاج لأي حافز ليؤدي بمستوى قوي، ونحاول تعويد اللاعبين على الظهور بهذا المستوى في جميع لقاءات الدوري، أملا في الخروج من الموقف السيء في جدول الدوري وطمعا في البقاء بالأضواء.

وشدد على أن الحدود أمامه مواجهة قوية في الجولة المقبلة أمام طلائع الجيش ولابد من الفوز بها أملا في التقدم بجدول الترتيب والخروج من المأزق الحالي، رغم ضغط المباريات وخوض لقاء كل 48 ساعة.

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المدرب أوضح أن طارق العشري المدير الفني سدد غرامة إيقافه لاتحاد الكرة قبل يومين وفوجيء بأن الإيقاف لم يرفع حتى الآن وفوجئ بأن لجنة المسابقات تطلب منه مغادرة الملعب للمدرجات بسبب الإيقاف واستجاب، رغم أن النادي سدد قيمة الغرامة والإيقاف انتهى منذ أيام.

وحقق فرق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهد اللقاء اتزال دفاعى وهجومى من فريق الحرس الذى سعى لمباغتة الفريق السماوى وإدراك هدف التعادل، بعد أن أحرز الغانى جون أنطوى هدف فوز فريقه فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده لـ 103 هدف فى جميع المسابقات المصرية التى شارك بها.

بهذا الفوز، يعود بيراميدز للمنافسة على المركز الثانى بقوة، والذى يحتله الزمالك حاليًا برصيد 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الحرس للنقطة 51 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 31 هدفاً.