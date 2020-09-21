شكرا لقرائتكم تشاتشيتش: لا تزال المنافسة مستمرة بين بيراميدز والزمالك على المركز الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة أمام حرس الحدود بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ستاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، موضحا أنه حصد 3 نقاط غالية، مؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية وقوية وقليلة الفرص، ومن إحدى الفرص سجل هدف الفوز، ونجح في حصد الثلاث نقاط.

أضاف تشاتشيتش فى تصريحاته عقب المباراة، أن الفريق ظهر بمستوى جيد ونجح في التسجيل رغم قلة الفرص، وحصد 3 نقاط هامة تساعده في مسيرة الوصول نحو المنافسة على المركز الثاني ووصافة الدوري.

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تشاتشيتش أوضح أن عودة عبد الله السعيد لبيراميدز مهمة للغاية كونه عاد بعد شهر من الإصابة، وبالفعل قدم مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز، مشددا على أن المنافسة مستمرة على المركز الثاني وما تزال هناك مباريات متاحة للتقدم.

المدرب أكد أن الدوري مهم للغاية من أجل التجهيز لنصف نهائي الكونفدرالية ولكن الدوري مهم للغاية أملا في التقدم نحو المركز الثاني، ويركز على هذه النقطة، رغم ضيق الوقت وقلة المساحة بين مباريات الدوري، ولكنه يحاول التعامل مع الوضع بأي طريقة وبرغم الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات والإيقاف.

بهذا الفوز، يعود بيراميدز للمنافسة على المركز الثانى بقوة، والذى يحتله الزمالك حاليًا برصيد 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الحرس للنقطة 51 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 31 هدفاً.