شكرا لقرائتكم بيراميدز يهزم حرس الحدود بهدف ويلاحق الزمالك على وصافة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فرق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ستاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهد اللقاء اتزال دفاعى وهجومى من فريق الحرس الذى سعى لمباغتة الفريق السماوى وإدراك هدف التعادل، بعد أن أحرز الغانى جون أنطوى هدف فوز فريقه فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده لـ 103 هدف فى جميع المسابقات المصرية التى شارك بها.

بهذا الفوز، يعود بيراميدز للمنافسة على المركز الثانى بقوة، والذى يحتله الزمالك حاليًا برصيد 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الحرس للنقطة 51 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوي

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وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - ايريك تراوري - طارق طه - إبراهيم حسن - محمد فتحي - عمر العيوني- محمد عطوة .

فيما ضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. أحمد السعدنى، حسن مجدى، محمد الشيبينى، خالد سامى، عمرو الحلوانى، أحمد فتحى فيليكس، محمد أسامة، مصطفى جمال، نانا انتوى، محمد عبد اللطيف جرندو، وتونى لوكاسا.

وتواجد على مقاعد البدلاً: محمود رضا، جهاد جنيدى، محمد شطة، مصطفى مارسيلو، يوسف بيبو، إبراهيم كونيه، عبد الرحمن جبنة، نونى جوميز، أحمد شرويدة.