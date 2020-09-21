شكرا لقرائتكم نور الطيب تتأهل لنهائى بطولة مانشستر للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة مانشستر المفتوحة، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً بتأهل ثلاثة لاعبين بمنافسات الرجال إلى نصف النهائى، وهم كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجى ومروان الشوربجى، بالإضافة إلى نور الطيب وهانيا الحمامى بمنافسات السيدات.

وفازت نور الطيب فى مباراة الدور نصف النهائى على منافستها الإنجليزية سارة جان بيرى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-13, 14-12, 11-6.

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فيما خسرت هانيا الحمامى المصنفة السابعة عالمياً أمام منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 69 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-8, 11-13, 4-11, 11-9.

فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.