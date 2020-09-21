شكرا لقرائتكم اكتشاف 3 حالات إصابة بكورونا في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين إنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في أحدث فحص بالبطولة، بعد خضوع 1574 شخصا للكشف في الفترة ما بين 14 و20 سبتمبر في فرق دوري الأضواء.
ولم يتم الإعلان عن هوية المصابين لكن مانشستر سيتي كشف في وقت سابق عن إصابة لاعبه الألماني إيلكاي غندوغان بالفيروس وغيابه عن المباريات الأولى لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتم اكتشاف ثلاث وأربع حالات إصابة على الترتيب خلال أول كشفين هذا الموسم.
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