الدحيل يزيح برسبوليس بفضل ركلة جزاء

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الدوحة: تربع الدحيل القطري على صدارة المجموعة الثالثة موقتا بعدما انتزعها من برسبوليس الإيراني بالفوز عليه 1-صفر الإثنين على استاد التعليمية في الدوحة ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الذي يستكمل في قطر بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19".

ويدين الدحيل بتعويض خسارته الجمعة أمام الشارقة الإماراتي (2-4) وفوزه الثالث الى المعز علي الذي سجل الهدفي الوحيد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ورفع الفريق القطري رصيده الى 9 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين أمام برسبوليس وثلاث أمام التعاون السعودي الذي يلتقي لاحقا الشارقة (4 نقاط).

وتقام الجولة السادسة الأخيرة الخميس حيث يلتقي الدحيل مع التعاون، وبرسبوليس مع الشارقة.

رغم أن البداية كانت سريعة من الفريقين إلا أن برسبوليس كان الأفضل نسبياً وأتيحت له العديد من الفرص أبرزها الكرة العرضية التي مررها إحسان باهليفان داخل منطقة الجزاء إلى زميله وحيد أميري فسددها الأخير وتصدى لها الحارس محمد البكري (11).

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واستعاد الدحيل خدمات البلجيكي ادميلسون جونيور وكريم بوضياف عقب غياب طويل بسبب الإصابة، فيما شارك المغربي مهدي بن عطية بعد قرار الاتحاد الآسيوي رفع البطاقة الحمراء التي نالها نجم يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني السابق، في المباراة الماضية أمام الشارقة.

ورغم ذلك ظهر الفريق الإيراني نداً قويا خصوصا في الشوط الأول، وكاد أن يأخذ الأسبقية مبكراً بعد تسديدة فاهيد أميري التي أبعدها الحارس محمد البكري (5).

ويدين الدحيل بفوزه الى ادميلسون الذي كسب ركلة جزاء بذكاء كبير بعدما أجبر المدافع شجاعي خليل زاده على ارتكاب خطأ ضده داخل المنطقة، نفذها المعز علي بنجاح، مسجلاً الهدف الوحيد في الدقيقة 60.

وأهدر عيسى اليكاسير فرصة سهلة للتعديل عندما تهادت أمامه كرة سددها العراقي بشار رسن وصدها الحارس البكري، بيد أنه لم يحسن التعامل معها ولعبها بجوار القائم (64).

وكاد الدحيل أن يسجل هدفاً ثانياً في الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة قادها بن عطية ومرر للايراني رامين رضائيان الذي سدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (90+2).