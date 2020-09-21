روبياليس رئيسا للاتحاد الإسباني حتى 2024

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مدريد: اعيد انتخاب لويس روبياليس رئيسا للاتحاد الاسباني لكرة القدم حتى عام 2024، في الانتخابات التي اجريت الإثنين في مقر الاتحاد الوطني للعبة في لاس روزاس، شمال مدريد. وحصل روبياليس على 95 صوتا، مقابل 10 أوراق بيضاء.

وترشح روبياليس منفردا للمنصب بعدما قرر حارس مرمى ريال مدريد السابق والمنتخب الوطني إيكر كاسياس أن يسحب ترشيحه.

وتولى روبياليس رئاسة الاتحاد الوطني للعبة في 17 أيار/مايو 2018 خلفا لأنخل فيار المقال من منصبه من قبل محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") في 21 كانون الاول/ديسمبر 2017.

وسيكون روبياليس، اللاعب والمحامي السابق والذي ترأس أيضاً رابطة اللاعبين الاسبان، رئيسا لاتحاد اللعبة في بلاده خلال كأس أوروبا والألعاب الأولمبية اللتين تأجلتا من الصيف الحالي الى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إضافة الى كأس العالم في قطر 2022.

وسيكون امام روبياليس تحدي الفوز باستضافة مونديال 2030 في ملف مشترك بين اسبانيا والبرتغال.