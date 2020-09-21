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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أحمد الشناوى يتحرك للرد على غرامة الـ8 ملايين جنيه بسبب الزمالك، ولجنة الانضباط تقرر منع مرتضى منصور من ممارسة النشاط لمدة 6 مباريات، والأهلى يرفض التفريط فى رامى ربيعة بعد تلقيه عرضاً تركياً، الزمالك يتمم اتفاقه مع الأرجنتينى كالديرون وخطوة تفصله عن قيادة الفريق . الأهلى يرفض التفريط فى رامى ربيعة بعد تلقيه عرضاً تركياً رفض مسئولو النادى الأهلى التفريط فى رامى ربيعة مدافع الفريق بعد تلقيه عرضاً تركياً خلال الساعات الماضية للرحيل عن النادى بداية من الموسم المقبل، وعرض مسئولو الأهلى الأمر على السويسرى رينيه فايلر، الذى رفض التفريط فى خدمات المدافع الدولي، مؤكداً أنه يعد واحدا من أهم عناصره الأساسية فى الخط الخلفي. Advertisements 5 آلاف جنيه عقوبة لاعب أسوان بعد الوقوف على الكرة فى مباراة الزمالك أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أنه وقع عقوبة مالية على محمد جابر لاعب الفريق بعد وقوفه على الكرة فى مباراة أسوان والزمالك الماضية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها أسوان بهدف نظيف، وشهدت المباراة وقوف محمد جابر على الكرة فى حركة استعراضية أثارت غضب الزملكاوية.

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